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11 Eylül 2017 18:07

Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Alaşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürüttüğü temizlik faaliyetleri kapsamında Alaşehir’deki çöp konteynerleri yıkama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

11 Eylül 2017 18:07


Sokak ve caddelerdeki çöp konteynırlarını yıkayarak pis kokuların yayılmasını önleme, sinek ve larva oluşumunu engelleme amacıyla kullanılacak araç, ilçe genelinde belirli periyotlarla tüm konteynırları yıkayıp dezenfekte edecek.


Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Alaşehir’in daha temiz bir kent olması için şehrimizdeki temizlik çalışmalarını itinayla sürdürüyoruz. Temiz şehir algısına yakışır bir şekilde, Alaşehir’deki temizlik kalitesi standardını yükseltmek amacıyla aldığımız çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte aracımız hizmete başladı. Bu aracımız sayesinde çöp konteynerleri yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliğini yaparak, görüntü kirliliği ve koku oluşumunu engellerken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunacak, layık olduğu temiz çevreye kavuşmuş olacaktır" dedi.


Alaşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı; çöp konteynerlerini içerisine alarak yıkama ve dezenfekte işlemini gerçekleştirirken, pis suyu da kendi içerisinde barındırarak dışarıya vermiyor. Bu sayede cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri en son teknoloji kullanılarak dezenfekte ediliyor.




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