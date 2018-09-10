Çöp topladı, hem bursu kaptı hem de okuluna teknoloji sınıfı kazandırdı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında, meydandaki çöpleri toplayarak çöp kutusuna atan 10 yaşındaki Kübra Çoban, bu davranışıyla hayırsever iş adamını etkiledi. Küçük Kübra'yı sahneye çıkartarak kendisine zarf içerisinde bir miktar para veren iş adamı, okuluna da Kübra'nın ismini taşıyan bir teknoloji sınıfı yaptıracağının sözünü verdi.

Alaşehir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kübra Çoban, Alaşehir 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde, yerlere atılan çöpleri toplayarak, çöp kutusuna atması, konsere katılanlar arasında yer alan hayırsever iş adamı ve eğitim gönüllüsü Sezgin Baran Korkmaz'ın dikkatini çekti. İş adamı Sezgin Baran Korkmaz, Kübra'nın bu davranışı karşısında çok etkilenerek, sahneye çıktığında Kübra'yı da sahneye davet etti. Korkmaz, küçük Büşra'ya bilgisayar ve okul ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla zarf içerisinde bir miktar para verdi. Ayrıca Korkmaz, Kübra'nın okuduğu okulda kendisinin ismini taşıyacak bilgisayar ve teknoloji sınıfı yaptıracağını ve böyle doğaya duyarlı öğrenci yetiştirdikleri için öğretmenler odasını da yenileyeceklerini söyledi. Korkmaz, “Alana geldiğimde bazı arkadaşların, yerlere çöp attığını gördüm. Küçük bir kızın, o çöpleri toplayıp, hiç üşenmeden tekrar tekrar çöp kutusuna götürdüğünü gördüm. O küçük kızın adını yanındaki ablasına sorduğumda, adının Kübra Çoban olduğunu öğrendim. Kendisinden çok etkilendim. Okuduğu okula Kübra'nın adına, bilgi işlem bilgisayar teknoloji sınıfı yaptırmak istiyorum. Ayrıca Kübra'nın bir yıl boyunca kullanabileceği okul harçlığını zarf içine koydum. Bir de kendisine bilgisayar almak istiyorum. Duyarlı davranışı için çok teşekkür ederim” dedi.

Alaşehir Belediyesinden Kübra'nın ailesine ziyaret

Alaşehir Ortaokulu Müdürü Tuncay Yayla'dan okulun ihtiyaç listesini alan Alaşehir Belediyesinde görevli bir ekip, Kübra Çoban'ın ailesini de evinde ziyaret etti. Burada yaşadığı olayı anlatan Kübra Çoban, “Festivale ailemle beraber gitmiştim. Orada yerlerde çöp gördüm. Çöpleri toplayıp, çöp kutusuna attım. Sezgin Baran Korkmaz amca beni görmüş ve sahneye çağırdı. Sahnede okulumu sordular. Alaşehir Ortaokulu dedim. Sonra babamla annemin ismini verdim. Sezgin Baran amca bana bir zarf verdi, zarfın içindekilerle bilgisayar almamı ve bir yıl boyunca okul ihtiyaçlarımı karşılamamı söyledi. Çok mutluyum. Ben ödül almak için çöpleri toplamadım. Yine olsa, yine toplarım. Ayrıca adımı taşıyacak bir bilgisayar ve teknoloji sınıfı yapılacağı için de çok mutluyum" dedi.

Kızıyla gurur duyduğunu belirten baba Hasan Çoban ise desteği için Belediye Başkanı Ali Uçak ve iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'a teşekkür etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ise Alaşehir'in kurtuluşu olan 5 Eylül Günü Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığımız etkinliğimize misafir olarak katılan dostum eğitim gönüllüsü Sezgin Baran Korkmaz iş adamımız meydanda gezerken Kübra kızımızın yerdeki çöpleri toplayıp çöp kutusuna attığını görünce kendisi de çok duygulanıyor. Kızımızın yanına giderek, onunla konuşuyor ve yapmış olduğu davranıştan dolayı kendisini ödüllendirerek onun okuduğu okulda kendi sınıfını yeniden sil baştan düzenleyip ve Kübra kızımızın adını vermeyi teklif etti. Okul müdürümüzle, öğretmenlerimizle konuşarak Sezgin Baran Korkmaz dostumuzun isteğini ve bu örnek davranışını yerine getirdik. Çok mutluyuz, Cenab-ı Allah'ım böyle iş adamlarımızın Türkiye'de daha çok olmasını nasip etsin ve Kübra kızımızın yapmış olduğu bu davranışta herkese örnek olsun. Sevgili dostum Sezgin Baran Korkmaz'a eğitime verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.