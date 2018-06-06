Çöpler birikmeden nakledilecek

Başkan Kayda, Salihli’ye yapılacak olan transfer istasyonuna gelen çöplerin biriktirilmeden hemen tırlar ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Uzunburun’da hayata geçirdiği Katı Atık Çöp Bertaraf Tesisine nakledileceğini belirtti. Caferbey Mahallesi’nde yapılacağı iddia edilen Katı Atık Transfer İstasyonu olumsuz baktıklarını ifade eden Başkan Kayda “Salihli’de bizim çöp depolama alanı olarak kullandığımız bir alan var. O bölgeden de rahatsız olmayan bir kişi yoktur. İlçedeki çöplerin toplanması bize, bertaraf edilmesi Büyükşehir’e aittir. Hiçbir zaman da çöp sorunu Büyükşehir’e ait diyerek de kenara çekilmedim” dedi.

“Salihli’de bir yerde kurulacak”

Başkan Kayda açıklamasına şöyle devam etti “2016 yılında bir çalışma yapmışlar ve Salihli’de bu yıl çöp naklini bitiriyorlar. Biz çöpü yine toplayacağız, Büyükşehir’de depolanması için yer gösterecek. Haziran 2016 yılında Caferbey Mahallemizin üst kısmında hazineye ait yer bulunmuş. 25 tane kurumdan görüş alınmış, Tarım Bakanlığı onayı vermemiş. Burada bizim görüşümüz de net bir şekilde olumsuzdu. Ama şu ana kadar bana gelen resmi bir şey yok. Sonuçta transfer istasyonu Salihli’de bir yerde kurulacak. Transfer tesisi bizim de içinde bulunduğumuz Büyükşehir Meclisi’nden geçecek. Yer seçimi konusunda Valiliğin yerini vermede ben yetkili değilim. Burada yanlış bir bilgilendirmeyi düzelteyim. Bu alana bizde olumsuz bakıyoruz. Salihli’yi bu çöpten kurtarabilmemiz için biran önce Büyükşehir’e bu nakil istasyonunu yaptırmamız gerekiyor. Önümüzdeki yılın sonunda çöp atacağımız bir yer bulamayacağız”