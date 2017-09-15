Coşkun ve Güzgülü Aşağıçobanisalılar ile buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi’ni ziyaret etti. Ziyarette; Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz, MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Necati Abalı, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Başkal, Şehzadeler Belediyesi MHP Meclis Üyeleri Mustafa Erten ve Mustafa Zeybek yer aldı. Mahalle Muhtarı Şevki Koç ve Mehmet Başkak’ın da katılımıyla Aşağıçobanisalılarla bir araya gelen Coşkun ve Güzgülü, vatandaşların taleplerini dinleyerek sohbet ettiler. Muhtar Koç, ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “Büyükşehir Belediyesi’nin ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün mahallemize gelip burada bizleri dinlemesinden ve isteklerimize çözüm üretmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte hemşerilerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinleyerek çözüm bulmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mahalle muhtarımız Şevki Koç ve mahalle sakinlerinden gelen talepler sonrasında ekiplerimizi hemen mahallemize yönlendirdik. Bize tevdi edilen bu görev ile vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürerek hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.