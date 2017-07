Coşkun:‘Srebrenitsa katliamı tüm dünyanın ayıbıdır’

yıl dönümünde bir anma mesajı yayınlayarak Bosna’da yaşanılan insanlık dramının tüm dünyanın ayıbı olduğunu söyledi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Bosna’da yaşanan acı hatıraların izlerinin hafızalarından silinmediğini ifade ederek, “İnsanlık tarihinin en dramatik olaylarından biri olan Srebrenitsa katliamının üzerinden 22 yıl geçti. 11 Temmuz 1995’te Bosnalı kardeşlerimizin maruz kaldığı soykırımın izleri yüreğimizi hala kor gibi yakıyor. Kadın, çocuk, yaşlı ve genç demeden 8 bin 372 can, tüm dünyanın gözleri önünde katledildi. Aklımıza düştüğü her an gözlerimizi yaşartan elim olayda, şahadet şerbetini içen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 8 bin 372 kişinin hunharca katledilmesinin tüm dünyanın ayıbı olduğunu sözlerine ekleyerek, “Bosnalı Müslüman kardeşlerimize yaşatılan zulmü unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” şeklinde konuştu.