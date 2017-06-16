Cumartesi Pazaryeri’nde Ramazan coşkusu yaşandı

Halkın yoğun katılım gösterdiği etkinlikte geceye katılanlar ateşbaz gösterileriyle keyifli zaman geçirirken, semazen gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Turgutlu Belediyesi’nin şehre hareket katan Geleneksel Ramazan Geceleri Şehitler Mahallesinde devam etti. Bölge halkının 7’den 77’ye akın ettiği alanda Derin Sanat Tiyatrosu’nun meddah, orta oyunu, kanto, Hacivat-Karagöz, illüzyon ve ateşbaz gösterileri geceye katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak sahnelenen ilahiler eşliğindeki sema gösterisi büyük beğeni topladı. Turgutlu Belediyesi’nin patlamış mısır, meşrubat ve Osmanlı Macunu ikramlarının tadını çıkaran çocuklar, palyaçoların yüz boyamalarıyla ayrıca mutlu oldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren ve eğlencenin tadını çıkaran Şehitler Mahallesi sakinleri Ramazan etkinliklerini mahallelerinde gerçekleştirmelerinden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve ekibine teşekkür etti. Turgutlu Belediyesi Geleneksel Ramazan Etkinlikleri, 16 Haziran akşamı saat 21.30’da Tren Garı önünde, 17 Haziran Cumartesi akşamı Turgutlu Belediyesi hizmet binası karşısı Saat Kulesi önünde, 18 Haziran pazar Akşamı Kent Müzesi önünde gerçekleşecek.