Cumhur İttifakı Kula’da iftarda buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar programlarının sonuncusu Kula’da gerçekleştirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı ve Kula Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Yunus Emre Kent Meydanına kurulan iftar sofralarında vatandaşlar ile bir araya gelen milletvekili adayları, kısa süre de olsa seçim değerlendirmesi yapma şansını buldu.

İftar programına katılan AK Parti Manisa 4. sıra Milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık ile Selendi eski belediye başkanı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa 2. sıra Milletvekili adayı Nurullah Savaş, iftar programı esnasında bir süre seçim değerlendirmesinde bulundu. Her iki milletvekili de yapılacak olan genel seçimler için yaptıkları seçim çalışmalarından bahsederek görüş alışverişinde bulundu.

Cumhur ittifakı ile Türkiye’nin kalkınması adına önemli gelişmeler yaşanacağını dile getiren AK Parti Manisa 4. sıra Milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık, Milliyetçi Hareket Partisi ile yapacakları çalışmalarla Türkiye’ye daha güzel hizmetler kazandıracaklarını ifade etti. Özellikle kadın seçmenlere yönelik çalışmalar yaptığını da ifade eden Kıvırcık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkan kararlarla kadınların üstünlüğü konusunda kadın seçmenlere bilgi verdiğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin izinden bir an olsun ayrılmayacağını ifade eden Selendi eski belediye başkanı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa 2. sıra Milletvekili adayı Nurullah Savaş ise, Cumhur ittifakıyla Türkiye’ye kazandırılması gereken hizmetler için elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Önce vatan diyoruz. Biz diyoruz ki, bu millet zamanı geldiğinde bedelini ortaya koyar. Bu seçimlerde Türk varlığı için aynı duygularla vatan diyoruz. Yüce Türk milleti diyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.