Cumhur ittifakı sahur da buluştu

Geçtiğimiz hafta sonu AK Partili Belediye Meclis üyeleri ile bir araya gelerek sahur yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP’li Belediye Meclis üyelerini ağırladı. 24 Haziran seçimlerinden Cumhur ittifakının galip çıkacağını ifade eden Başkan Çelik, “Milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz ve teşkilatlarımız ile birlikte sahur yaparak, istişare yapmamıza vesile oldu. Seçim çalışmaları ile ilgili Manisamıza yapacağımız hizmetlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Programımıza katılanlara çok teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakının yüksek oy oranı ile seçimlerden galip çıkacağına olan inancım tamdır. Cumhur İttifakının tüm tarafları bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı seçilecek. Gittiğimiz her yerde halkımızın bu konuda ki teveccühlerini görüyoruz. Halkımız istikrarın sürmesini ve huzur ortamının bozulmamasını istiyor. Hepimizin yakından bildiği gibi bu parkımız yapılalı çok uzun zaman olmuştu. Değerli Belediye Başkanımız Zafer Ünal ağabeyimiz döneminde Manisa’ya kazandırılmıştı. Uzun yıllar halkımıza hizmet veren parkımız zamanla yıpranmıştı. Bu alanı yeniden düzenleyerek bu günkü güzel görünümüne kavuşturduk ve halkımızın hizmetine sunduk. Açıldığı günden bu yana da halkımızın ilgi odağı konumunda bir yer oldu” dedi.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye için çok önemli bir seçim olduğunu ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Türkiye’nin refahı için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

25 Haziran tarihinde resmen yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin Avrupa’ya bir model olacağını ifade eden MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Siyaset bir kör dövüşü, bir anlaşmazlıklar platformu değil, tam aksine tüm siyasi partilerin kendi kurumsal kimlikleri de muhafaza ederek, demokratik yarış ve rekabet içerisinde milli meselelerde uzlaşarak götürebilecekleri nişanesi olacaktır. Bu seçimin kazananı elbette milletimiz olmakla birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hazırlayan, millete sunan, millet iradesinin rızasını aldıktan sonra bu sistemi kuram ve kurallarıyla yerleştirmek isteyen Cumhur ittifakının olacağını yürekten inanıyoruz” dedi.

Zafer Ünal Gençlik Parkında düzenlenen sahur programına, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP Milletvekili adayı Mesut Bayram Laçalar, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve MHP Belediye Meclis üyeleri katıldı.