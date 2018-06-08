Cumhur ittifakı Sarıgöl’de iftarda buluştu

Sarıgöl Kapalı Pazaryerinde düzenlenen iftar yemeğine Sarıgöl İlçe Bşkanı Ahmet Buldanlı,Belediye Başkanı Necati Selçuk,Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, partililer ve davetliler katıldı. Sarıgöl MHP İftar yemeğine Sarıgöl AK Parti teşkilatı da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programda Kur’an-ı Kerim okundu. İftar yemeğinden sonra bir konuşma yapan Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, "Önce vatan diyoruz. Biz diyoruz ki, bu millet zamanı geldiğinde bedelini ortaya koyar. Bu seçimlerde Türk varlığı için aynı duygularla vatan diyoruz. Yüce Türk milleti diyoruz. Ne mutlu Türküm diyene. Katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ise, "Genel başkanımıza güvenimiz tamdır. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Devlet Bahçeli vatan ve millet aşığıdır. Onun yolu bizim yolumuzdur" şeklinde konuştu.