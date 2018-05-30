Cumhur ittifakı Saruhanlı’da seçimlere hazır

Hüseyin Yaralı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Ulu, MHP olarak 2 Haziran Cumartesi günü Saruhanlı’da kapalı pazaryerinde düzenleyecekleri iftar yemeğine Başkan Yaralı’yı davet etti. Yaralı ise davete icabet edeceklerini söyledi. Ziyarette, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerine yönelik de bir görüşme yapıldı. Cumhur ittifakı adı altında seçimlere birlikte katılma kararı alan AK Parti ve MHP’nin, aldığı bu kararın önemi konuşuldu ve Cumhur ittifakının Türkiye’de olduğu gibi Saruhanlı’da da seçimlere hazır olduğu vurgulandı. Başkan Yaralı, burada yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, Cumhur ittifakının, Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek beş yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflediğini kaydetti. Milletin sesine kulak vererek uzlaşan ve bu uzlaşısını Cumhur ittifakı ile taçlandıran AK Parti ile MHP’nin ülkenin bekası için önemli bir karar aldığını ifade eden Yaralı, şöyle konuştu: "Cumhur ittifakının 24 Haziran yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ortak adayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hükümet sistemine göre büyük bir seçmen desteği ile Cumhurbaşkanı seçilmesi için birlikte çalışacak, gayret gösterecektir"

Başkan Ulu ise 24 Haziran’da birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin Türkiye için hayati önem taşıdığını dile getirerek,"24 Haziran seçimleri, bir taraftan Türkiye’yi hedef alan sistematik saldırılara karşı güçlü bir cevabın verileceği, diğer taraftan da ülkemizin ayağındaki prangaları söküp atarak, bu saldırıları kalıcı olarak bertaraf edecek ve Türkiye’yi parlak bir istikbale taşıyacak yeni hükümet sisteminin tam olarak yürürlüğe girecek seçimlerdir. İnanıyoruz ki 24 Haziran’da milletimiz tercihini büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için yola çıkmış, şeffaf, bağımsız, kirli hesaplardan uzak, hasbi duygularla kurulmuş, Cumhur ittifakından yana kullanacaktır" diye konuştu.