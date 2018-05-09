Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 13:47

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Soma faciasının yıl dönümünde Manisa’da

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Soma maden faciasının yıl dönümünde Manisa’ya geliyor.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Soma faciasının yıl dönümünde Manisa’da

09 Mayıs 2018 13:47

13 Mayıs’ta tüm günü Manisa ve ilçelerinde geçirecek olan İnce, Ege Bölgesi’ndeki ikinci mitingini de Manisa merkezde düzenleyecek. Mitinge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağı öğrenildi.


CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 13 Mayıs Pazar g3ünü gerçekleştireceği Manisa programının detaylarını il binasında düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Yalova’daki mitingle adaylık sürecindeki çalışmalarına başlayan Muharrem İnce’nin 13 Mayıs Pazar günü Manisa’ya geleceğini kaydeden Balaban, “Muharrem İnce tüm gün Manisa’da olacak. İlk ziyaret 12.30’da Kırkağaç ilçesine olacak. Burada Çam Mesire Festivali’ne katılacak olan İnce, burada halkla buluşacak, daha sonra Soma’ya geçecek. Biliyorsunuz 13 Mayıs Soma maden faciasının yıl dönümü, acı bir gün 13 Mayıs. Maden şehitliğine geçip orada maden şehitlerimizi anacağız ve daha sonra da Soma Beşyol’daki Maden Anıtı’nda 14.55’teki anmaya katılacağız ve burada kısa bir konuşma yapacak. Daha sonra Manisa’ya geçeceğiz. Manisa’da saat 18.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda Ege Bölgesi’nin Denizli’den sonra ikinci mitingini düzenlemiş olacağız. Tüm halkımızı 18.00’deki mitingimize davet ediyorum. Muharrem Bey’in Manisa’ya gelecek olması halkta da büyük bir heyecana neden oldu ve bu coşkuyla meydanımızın hınca hınç dolacağını şimdiden görüyorum” dedi.


Balaban, ayrıca Muharrem İnce’nin mitingine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağını açıkladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç