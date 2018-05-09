Cumhurbaşkanı adayı İnce, Soma faciasının yıl dönümünde Manisa’da

13 Mayıs’ta tüm günü Manisa ve ilçelerinde geçirecek olan İnce, Ege Bölgesi’ndeki ikinci mitingini de Manisa merkezde düzenleyecek. Mitinge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağı öğrenildi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 13 Mayıs Pazar g3ünü gerçekleştireceği Manisa programının detaylarını il binasında düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Yalova’daki mitingle adaylık sürecindeki çalışmalarına başlayan Muharrem İnce’nin 13 Mayıs Pazar günü Manisa’ya geleceğini kaydeden Balaban, “Muharrem İnce tüm gün Manisa’da olacak. İlk ziyaret 12.30’da Kırkağaç ilçesine olacak. Burada Çam Mesire Festivali’ne katılacak olan İnce, burada halkla buluşacak, daha sonra Soma’ya geçecek. Biliyorsunuz 13 Mayıs Soma maden faciasının yıl dönümü, acı bir gün 13 Mayıs. Maden şehitliğine geçip orada maden şehitlerimizi anacağız ve daha sonra da Soma Beşyol’daki Maden Anıtı’nda 14.55’teki anmaya katılacağız ve burada kısa bir konuşma yapacak. Daha sonra Manisa’ya geçeceğiz. Manisa’da saat 18.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda Ege Bölgesi’nin Denizli’den sonra ikinci mitingini düzenlemiş olacağız. Tüm halkımızı 18.00’deki mitingimize davet ediyorum. Muharrem Bey’in Manisa’ya gelecek olması halkta da büyük bir heyecana neden oldu ve bu coşkuyla meydanımızın hınca hınç dolacağını şimdiden görüyorum” dedi.

Balaban, ayrıca Muharrem İnce’nin mitingine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağını açıkladı.