Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’nın Akhisar ilçesinde Spor Toto Akhisar Stadyumu’nun resmi açılışında halka hitap etti. Manisa’ya 23 katrilyon yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bu yatırımların Manisa’ya hayırlı olmasına dilerken, Manisa’yı büyüttük, geliştirdik. Eğitimde 4 bin 252 yeni derslik yaptık. Yüksek öğrenimde öğrencilerimiz için 4 bin 500 kişilik yurtları tamamladık. 2 bin 652 kişilik yurtları da birkaç yıla kadar açıyoruz. Sağlıkta 2’si hastane olmak üzere 61 tesisle Manisa’yı donattık İnşallah yıl sonuna kadar 558 yataklı şehir hastanemizi de Manisa’ya kazandırıyoruz. Biz geldiğimizde Manisa’nın sadece 81 kilometrecik bölünmüş yolu vardı. Biz buna 450 km daha ilave ederek 531 kilometreye çıkardık. Fark bu. Manisa’nın çeşitli yerlerde irili ufaklı 64 köprü yaparak Manisa’nın ulaşımını kolaylaştırdık. Şimdi İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda Manisa’nın projesidir. Ey bay Kemal senin hafızan böyle bir şey alır mı, sen hayal bile edemezsin. Biz yaparız siz hayal bile edemezsiniz. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bu otoyolun 127 kilometresi Manisa’dan geçiyor. İnşaası sürüyor. Tamamlanan kısımları etap etap açıyoruz. Sabuncubeli tüneli ve bağlantı yolları tamamlanmak üzere, inşallah seçimden sonra hizmet vermeye başlayacak. Hızlı tren hizmetinden Manisa’da istifade edecek. Şehrimiz Ankara’dan-İstanbul’a, Konya’dan-Sivas’a kadar ülkemizin dört bir yanındaki hızlı trenler ile bağlantısı olacak. Bir tanesi de çıkmış ne diyor, ‘Sivas’a hızlı trene ne gerek var?’ Niye dediğimizde göç başlarmış. Ama yarrabbim bu adamlardan siyasetçi olur mu! Bir partinin başında olmak, bir partinin adayı olmak siyasetçi olmak anlamına gelmez. Siyasetçi olmak iş bilmektir. Hizmetkar olmak demektir. Yatırımcıyı çekmek demektir. İstihdam sağlamak, üretmek rekabet dünyasını eline almak demektir. Manisa’dan Ankara’ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. Söz konusu hızlı tren olunca bir de onun şanına uygun hızlı tren garı gerekir Manisa’ya. Onu da yapacağız. Hükümetlerimiz döneminde 14 baraj, 10 gölet yaptık. Halen 22 baraj, 6 göletin inşası sürüyor. Kardeşlerim, inşa ettiğimiz sulama projelerimizle arazileri suya kavuşturduk. Projelerimiz devam ediyor. Manisalı çiftçilerimize bugüne kadar 2 buçuk katrilyon tarım desteği verdik. Bay Kemal ne diyor, ‘çiftçiyi aç bıraktınız bir şey vermediniz’ Be insafsız 2 buçuk katrilyon verdik. Ben belge ile konuşuyorum. Böyle palavra değil. Hayvancılık destekleri kapsamında damızlık koç, tekeden ağıl yapımına kadar pek çok kalemde yüzde 50 hibe veriyoruz. Verimli ovalarımızı korumaya alarak amaç dışı kullanımın önüne geçiyoruz. Manisa’ya yapılan bu hizmetlerden Akhisar da hissesine düşeni aldı, alıyor. Eğitimde Fen Lisemizin 300 kişilik pansiyonu hizmete girdi. Çağlak pansiyonu tamamlanmış durumda. İmam Hatip Lisesinin 200 kişilik pansiyonu da önümüzde dönem hizmete giriyor. Yüksek öğrenim yurdunun yapımı da önümüzdeki yıl bu aylarda tamamlanıyor. Sağlık alanlarında Akhisar’a kazandırdığımız 100 yataklı devlet hastanemiz ve ağız ve diş sağlığı hastanemiz var. Bölünmüş yol çalışmalarımızın bir kısmı bitti , bir kısmı devam ediyor. Bizim işimiz hizmet. Laf değil. Biz icraatlarımızla konuşuyoruz. Bu kardeşiniz çıraklığı nerede yaptı. İstanbul büyükşehir belediyesinde. Kalfalığı Başbakanlık’ta, ustalığı Cumhurbaşkanlığında. Şimdi büyük ustalık geliyor. Kardeşlerim Soma-Bergama yolunu bu yıl, Gördes-Köprübaşı yolunu önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Manisa-Akhisar arasındaki 52 km tren yolunu adeta sıfırdan yapmışcasına yeniledik. Şehri ikiye bölen tren yolunu da dışarıya çıkardık. Yaptık mı yaptık. Sizlere hayal, vaat değil, icraat konuşuyorum. Bunlar da icraat var mı, yok. İnşallah Akhisar’a yakışır. Yeni istasyon binamızı da en kısa sürede yapıyoruz. 2012 yılında Gördes barajından alacağımız su ile Akhisar ovasında 148 bin dönüm araziyi sulayacağız. Bereket. Bu tesisin inşası da hızla devam ediyor. Hem sulama hem turizm açısından önemli olan Gürdük barajı inşası da yarıya yaklaşıldı. Biz yaparız onlar bakar. Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin birinci etabın kamulaştırması yarılandı. İkinci etapta sona yaklaşılıyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde 7 fabrika üretime başladı. Geçen gün şaşırdım. Bay Kemal tarım endüstrisinden bahsediyor. Demek ki 16 yıllık şu kalfalık ve ustalık dönemlerinde tarım endüstrisini buna öğretmişiz. Çok anlattı. Türkiye tarım endüstrisine girmiştir. O ne diyor ‘Türkiye tarım endüstrisine girmelidir. Bu endüstri zaten başladı. Biz geldiğimizde yerli traktör var mıydı, artık biçer döverlerimizi üretiyoruz. Sen nerdesin ya bunlar tarım endüstrisinin atılmış adımları" dedi.

Korkaklar zafer anıtı dikemez

27 Mayıs’ın yıl dönümünü hatırlatarak sözlerine devam eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Rahmetli Adnan Menderes darbe ile devrilmeden 9 gün önce Manisa’ya gelmiş, burada kendi döneminde inşa edilen Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralinin açılışını yapmıştı. Yapıldığı dönemde çok büyük bir eser olan yatırımın suyuyla topraklarımıza bereket sağlamaya devam ediyor. Merhum Menderes bu hizmetlerin bedelini idam sehpasında canıyla ödedi. Ülkemizde birileri dışarıdan da destek alarak milletimize hizmet veren yerli ve milli duruş sergileyen herkese bedel ödemenin gayreti içerisinde. Rahmetli Menderes’i asanlarla merhum Özal’a dünyayı zehir edenler aynıdır. Rahmetli Menderes’i idam edenlerin kararının arkasında hangi zihniyet vardı. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti vardı. Şu anda da aynı zihniyet bu değil mi ? AK partiyi kapatmak isteyenler yine CHP zihniyetiydi. Ne dediler biliyor musunuz adil yargılanın. Hani demokrasi. 360’ı aşkın milletvekiline sahip olan bir iktidar partisini kata kuleyle kapatamaya kalktınız ama başaramadınız. Başaramayacaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zihniyeti karşımda buldum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldum yine karşımda buldum. Cumhurbaşkanı oldum yine aynı çete tüm kini ve hırsıyla yine karşımdaydı. 15 Temmuz’da darbe girişimine maruz kaldık. Yine aynı zihniyet kontrollü darbe söylemleriyle verilen mücadeleye iftira atarak yine karşımıza çıktı. Ben Marmaris’ten İstanbul’a geliyorum, bay Kemal saat 23.17’de Atatürk Havalimanında ve tanklar orada. On binlerce insan Atatürk Hava Limanında. Bay Kemal orada tankları selamlıyor ve oradan Bakırköy Belediyesine geçiyor. Bakırköy Belediyesinde o kahvesini yudumluyor, televizyonu seyrediyor. Lafa gelince de ‘ilk darbecilerin karşısına ben çıkarım’ diyordu. Ne oldu niye kaçtın Bakırköy Belediyesine kaçtın. Siz korkaksınız. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz o gece saat 3’e doğru Atatürk Havalimanına indik. F-16’ların helikopterlerin bombaladığı bir anda indik. Bizim Rabbimize bir can borcumuz var. Sonunda 16 saate bu darbeyi bitirdik"