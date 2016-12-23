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23 Aralık 2016 22:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir’den ayrıldı

23 Aralık 2016 22:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, yoğun İzmir programının son durağında Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım İzmir’den ayrıldı.
İzmir’in Aliağa ilçesinde Türkiye’nin ilk LNG santralini ve Tire ilçesinde Sütaş Entegre Tesisleri’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, son olarak Kiraz ilçesini ziyaret etti. İlçeye girişinde kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Erdoğan ve Yıldırım, burada vatandaşlara hitap etti. Devletin zirvesi daha sonra Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a ziyaretlerinde bakanlar da eşlik etti. Ziyaret programının ardından Erdoğan ve Yıldırım, belediye hizmet binasından vatandaşları selamlayarak ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol kenarında bekleyen coşkulu kalabalığa satranç takımı hediye etti. Erdoğan ve Yıldırım daha sonra helikopterle İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na giderken oradan da özel uçakla İstanbul’a hareket edeceği öğrenildi.



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