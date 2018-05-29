Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yunusemreli minik mehteranlar karşıladı

Minik mehteranları dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere eşlik edip onlarla fotoğraf çektirdi.

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencilerinden oluşan Çocuk Mehter Takımı, performansını bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sergiledi. Spor Toto Akhisar Stadyumu’nun açılışı için dün geldiği Akhisar’da minik mehteranlar tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mehter takımını dinledi. Öğrencilere eşlik eden ve konser sonrası çocuklarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de öğrencileri performanslarından dolayı kutlayarak, her zaman onların yanlarında olacaklarını söyledi.