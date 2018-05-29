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29 Mayıs 2018 13:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yunusemreli minik mehteranlar karşıladı

Akhisar Stadyumu’nun açılışı için geldiği Manisa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Yunusemre Belediyesi Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Mehter Takımı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yunusemreli minik mehteranlar karşıladı

29 Mayıs 2018 13:28

Minik mehteranları dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere eşlik edip onlarla fotoğraf çektirdi.


Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencilerinden oluşan Çocuk Mehter Takımı, performansını bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sergiledi. Spor Toto Akhisar Stadyumu’nun açılışı için dün geldiği Akhisar’da minik mehteranlar tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mehter takımını dinledi. Öğrencilere eşlik eden ve konser sonrası çocuklarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de öğrencileri performanslarından dolayı kutlayarak, her zaman onların yanlarında olacaklarını söyledi.




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