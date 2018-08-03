Cumhuriyet Caddesinde değişim başladı

Turgutlu Belediyesi, ilçenin en önemli güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi’nde komple yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Birinci kısımda bordür ve kaldırım parke çalışmalarının tamamlandığı cadde üzerinde ekipler parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu halkının ve esnaflarımızın yoğun olarak faydalandığı, Cumhuriyet Caddesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Birinci kısım dediğimiz caddenin üst tarafında bordür ve kaldırımların parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Ekiplerimiz şimdi de caddenin parke taşlarını döşemeye başladılar. Diğer yandan da alt kısımda yol kaldırma ve bordür çalışmaları da devam ediyor. Cadde üzerinde 15 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştireceğiz. Daha önce de dediğimiz gibi, parke taşlarıyla, ışıklandırmasıyla, peyzajıyla Cumhuriyet Caddesi fark oluşturacak bir görüntüye sahip olacak. Bu noktada mevcut bölgedeki hemşerilerimizin beklentisini karşılayacağımıza inanıyorum. Ortaya güzel bir çalışma çıkartacağımızı özellikle belirtmek isterim. Akçakmak kesişim noktasından Turgutlu Tren İstasyonu’na kadar bittiğinde trafiğe açılacak çalışmaların şimdiden hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.