Cumhuriyet coşkusu Alaşehir'i saracak

Alaşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 20.30'da Belediye Binası önünde ‘Bayrağını al sen de gel, bu coşkuya sen de ortak ol' sloganıyla düzenlenen ve fener alayı ile başlayacak olan etkinlikler, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek olan sevilen pop sanatçısı İlyas Yalçıntaş konseri ile devam edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen etkinliklere tüm hemşehrilerini davet eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, “Cumhuriyet; milletimizin azmiyle ve büyük bir iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseridir. Cumhuriyet; dış güçler tarafından varlığı sona ermiş olarak kabul edilen ülkemizin, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde; çoluğu-çocuğu, genci-yaşlısı, kadını-kızı, diğer tüm unsurlarıyla verilen destansı kurtuluş mücadelesiyle yeniden doğuşumuzun adıdır. Cumhuriyet demek, şehit kanıyla sulanmış vatan demektir. Mavi gökyüzü, soluduğumuz hava, hayat bulduğumuz toprak, dalgalanan ay-yıldızlı bayrak. Bağımsızlık demek. Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 20.30'da Alaşehir Belediye binası önünden başlayacak olan Cumhuriyet Yürüyüşümüze 'Bayrağını al sen de gel, bu coşkuya sen de ortak ol' sloganıyla tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşecek olan İlyas Yalçıntaş konserimize de tüm vatandaşlarımız davetlidir” diye konuştu.