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24 Mayıs 2018 14:19

Cumhuriyet Mahallesinin yolarına düzenleme

Yunusemre Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde çeşitli nedenlerle bozulan yollarda parke taşı döşeme ve bakım çalışması yapıyor.

Cumhuriyet Mahallesinin yolarına düzenleme

24 Mayıs 2018 14:19


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’nde altyapı çalışmaları ve çeşitli nedenlerden dolayı bozulan yolları onarıyor. Yapılan çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi açıklamasında, “Ekiplerimiz Cumhuriyet Mahallesi’nde yaklaşık 12 bin metrekarelik parke taşı döşeme ve bakım çalışması yapacak. Ekiplerimizin çalışmaları ile mahalledeki yollar düzenlenmiş olacak. İlçemizde ihtiyaç olan tüm mahallelerde belirli bir program dahilinde bu çalışmayı yapacağız” ifadelerine yer verdi. Mahalle sakinleri de Yunusemre Belediyesi’ne yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.




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