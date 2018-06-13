Çürüyen ağacın dalı otomobillerin üzerine devrildi

O sırada park halindeki iki araç ve seyir halindeki bir araç ağaçtan düşen dev parçayla hasar gördü. Namaz kılmak için aracını park eden Fehmi Gündüzalp cami çıkışında yeni aldığı arabasının üzerindeki büyük ağaç dalını görünce neye uğradığını şaşırdığını belirtti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Manisa Muradiye Camii’nin önünde Murat Caddesi üzerinde bulunan en az 100 yaşındaki bir dut ağacının çürüyen gövdesinden düşen büyük bir dal, biri ağır ikisi hafif olmak üzere 3 araçta hasara neden oldu. Hafif hasar gören araçlardan biri şikayetçi olmayacağını diğeri de şikayetçi olmak üzere emniyete giderek olay yerinden ayrılırken ağacın en büyük parçasının üzerine düştüğü 45 KU 733 plakalı park halindeki araç ise büyük hasar gördü. Olay yerine sevk edilen belediye ekipleri 45 KU 733 plakalı aracın üzerindeki büyük parçayı kepçe vasıtasıyla kaldırdı. Bütün bir yolu kaplayan ağaçtan düşen ağaç dalı belediye işçileri tarafından parça parça kesilerek traktörlerle yoldan temizlendi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda ağaç dalının kaldırılması üzerine yeniden trafik akışı verildi.

Namaz kılmak için 10 dakikalığını aracını park eden ve namaz çıkışı gördüğü manzara sonrası büyük bir şok yaşayan 45 KU 733 plakalı otomobilin sahibi Fehmi Gündüzalp, “Aracımı park edip namaz kılmak için camiye gittim. 10 dakika geçmeden aracımın üzerine ağaç devrildiğini söylediler. Gelip baktığımda hava rüzgarlı da değildi. Ağaç dalı tamamen çürümüş ve benim haricimde 2 araca daha zarar verdiğini gördüm. Emniyeti aradık. Geldiklerinde bir şey yapamayacaklarını söylediler. Çünkü duran bir araba. Duran arabaya zabıtanın gelip tutanak tutması gerektiğini ifade ettiler. Ancak bu bölgenin hangi belediyeye ait olduğu henüz belli değil. Manisa Büyükşehir mi yoksa Şehzadeler Belediyesi’ne mi ait bilmiyoruz. Şu anda bekliyoruz. Yapacak bir şeyim yok. Diğer iki arabadan bir tanesi polis bir arkadaşın arabasıydı. O seyir halinde olduğu için polis gerekli tutanakları tutup o aracı gönderdi. Diğer araç sürücüsü de şikayetçi olmak için emniyete gitti. Onlarda hasar vardı ama en çok benim araç zarar gördü. Çok şaşırdım. Normalde bir insanın üzerine de düşmüş olabilirdi. Çünkü sürekli kullanılan bir yol. Çürümeye terk edilmiş bir ağaç bu. Şu an benim karşılaştığım maddi bir zarar, manevi bir zarar da olabilirdi. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum. Arabamı yeni aldım ve kaskosu da yok. İnşallah yardımcı olurlar” diyerek hem şaşkınlığını hem de çaresizliğini dile getirdi.