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23 Aralık 2016 11:53

Dağda mahsur kalan keçi operasyonla kurtarıldı

Dağda mahsur kalan keçi operasyonla kurtarıldı

23 Aralık 2016 11:53

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Demirci’de mahsur kalan keçi için seferber oldu. Ot bulmak için Türkmen Dağı’nda gezen besici Halil Kula’ya ait keçi, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı.
Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Öksüzlü Şehitler Mahallesinde yaşayan Halil Kula, keçisinin dağlık alanda mahsur kaldığını belirterek Büyükşehir İtfaiyesinden yardım istedi. Keçiyi kurtarmak üzere harekete geçen itfaiyeciler, keçinin mahsur kaldığı alana ulaştı. 4 kişiden oluşan itfaiye ekibi, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi nefes kesen bir operasyonla kurtardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan’a teşekkür eden besici Halil Kula, mahsur kalan keçisinin sağ salim bir şekilde kendisine ulaştırıldığını, ihbarının da kısa sürede değerlendirildiğini söyledi.



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