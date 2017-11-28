Dağmarmara’da Ovacık Kamp Merkezi heyecanı

Türkiye’ye örnek projenin Turgutlu’nun önemli bir kazancı olacağını vurgulayan Başkan Şirin, “Bölgemizi cazibe merkezi haline getirecek Ovacık Doğal Gençlik ve Kamp Merkezimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda her ay düzenlenen asayiş ve halk toplantısı bu kez Hacıisalar Mahallesinde gerçekleştirildi. Kaymakam Uğur Turan başkanlığındaki toplantıya Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi olarak müşterek çalışmalarla bölgedeki mahallelerin acil sorunlarına kalıcı hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Şirin, bölgede heyecan uyandıran Ovacık Yaylası Doğal Gençlik Kamp Merkezi hakkında da bilgilendirmede bulundu.

"Türkiye’de bir ilki Turgutlu’da yaşatacağız"

Turgutlu’nun doğal hazinelerinden biri olan Ovacık Yaylasını yıllardır atıl durumdan kurtaracak özel projenin Manisa Büyükşehir Belediyesince ihalesinin gerçekleştirildiğini, akabinde de yüklenici firma ile sözleşmesinin imzalandığının altını çizen Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Kamuoyunun da bildiği üzere Hacıisalar mahallemizi de içine alan Dağmarmara bölgemizi cazibe merkezine getirecek Ovacık Yaylası Doğal Gençlik Kamp Merkezi yapım ihalesi geçtiğimiz hafta imzalandı. Önümüzdeki günlerde de yer teslimi yapılacak. Tahmini bitiş süresi de 450 iş günü olarak belirtildi. Bittiğinde sadece Manisa’nın değil Ege Bölgesinin göz bebeği olacak bir kamp merkezi ortaya çıkacak. Diğer yandan Dağmarmara bölgemizde bulunan mahallelerimizin yetiştirdiği ürünleri toptan veya perakende olarak satma imkanı oluşacak. Bu da sanıyorum hem ticaret hayatımıza yeni bir soluk kazandırmış olacak hem de vatandaşlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamış olacak. Ayrıca merkezde istihdam da sağlamış olacağız. Şimdiden Turgutlumuza bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Muhtar Ali Acar’dan teşekkür

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Hacıisalar Mahallesinde düzenlenen halk ve güvenlik toplantısının ardından mahalle sakinlerinin misafiri oldu. Vatandaşlarla sohbet etti. Bölgelerine yapılan yatırımlardan dolayı mahalle sakinleri adına Başkan Şirin’e teşekkür eden Hacıisalar Mahalle Muhtarı Ali Acar, “Turgutlu Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ile birlikte mahallemize 20 bin metrekare parke taşı ile bin 700 metrekare kanalizasyon çalışması gerçekleştirdi. Kendilerine ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız’ın da ifade ettiği gibi Ovacık Doğal Gençlik Kamp Merkezi’ni halk olarak merakla beklemekteyiz”dedi. Başkan Şirin, mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek atkı hediye etti.