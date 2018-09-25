Dağmarmara'ya 5 milyonluk okul

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda fiziksel ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılan okulun yerine inşa edilecek olan Niyazi Üzmez İlkokulu ve ortaokulunun temeli dualarla atıldı.

Turgutlu'da Dağmarmara Köy gruplarının kesiştiği noktada yer alan ve 5 köyün yararlandığı okul geçtiğimiz aylarda fiziksel ömrünü tamamlayan ve riskli bina kimliği kazanan Dağmarmara Niyazi Üzmez okulu geçtiğimiz aylarda yıkılmış, yeni yatırım programı kapsamında mevcut alana yeni bir okul yapılması için ihale süreci tamamlanmıştı. Hayırsever tarafından yaptırılan okul yıkılarak, devlet tarafından yine hayırseverin adını taşıyacak olan yeni okulun temeli dualarla atıldı. Yeni okul binasının 5 milyon TL'ye mal olacağı öğrenildi.

Temel atma törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Jandarma Komutanı Muhammet Evren, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, çevre mahallelerin muhtarları, daire müdürleri, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.