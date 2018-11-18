Daha temiz bir Yunusemre için çalışıyorlar

Bir yandan büyük projelerini hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eskiyen çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirdi, ilçenin belirlenen noktalarına 3 bin 890 yeni konteyner yerleştirdi. Mevcut konteynerler düzenli olarak temizlenirken park ve bahçeler ile işlek cadde ve sokaklara 343 park tipi kovası konuşlandırıldı.

Önceliklerinin temiz bir ilçe olduğuna vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi olarak ‘Tertemiz bir Yunusemre için' şiarıyla çalışmalarda bulunuyoruz. Bu anlamda ilçemizde kullanım ömrünü tamamlayan konteynerlerimizi yeniledik. Bugüne kadar 3 bin 890 yeni konteyner ile 343 park tipi çöp kovasını mahallelerimizde konuşlandırdık. Yeraltı ve yerüstü konteynerlerimiz ve park tipi çöp kovalarımızı düzenli olarak temizliyoruz. Özellikle geri dönüşüm ve çevre bilincinin oluşması konusunda öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Çevre duyarlılığının en üst seviyeye çıkması için hepimize görevler düşüyor. Yunusemre Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz” diye konuştu.