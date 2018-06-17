Daha yeşil bir Turgutlu için çalışıyorlar

Bu kapsamda Keresteciler sitesinde ve Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan alanlarda ağaç fidanları dikilirken, çalışmalar ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.

Daha yeşil daha yaşanılabilir bir Turgutlu için şehrin birçok noktasında yeşillendirme ve ağaç dikme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Keresteciler Sitesi ile Mustafa Kemal Mahallesi üzerinde bulunan alanlara yaklaşık 150 adet ağaç fidanı dikti. Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak ilçemizin ekolojik dengesine uyum sağlayacak ağaçların dikimine son derece önem veriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda Keresteciler Sitesi içerisinde yeni oluşturduğumuz alanda ve Mustafa Kemal Mahallesi üzerinde bulunan alanda yaklaşık 150 adet ağaç dikimi gerçekleştirdik. Daha yeşil, daha yaşılabilir bir Turgutlu için vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamamalarına katkıda bulunacak ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyoruz. İlçe genelinde bu tür çalışmalarımız devam edecek. Turgutlu’muzu hem park ve bahçeleriyle, hem yaşam alanlarıyla daha da yaşanılabilir bir hale getirmek için çalışmalarımız sürecek” dedi.