Dargıl’da dere temizlik çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı dere ve menfezlerde yaptığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ, Gördes İlçesi’ne bağlı Dargıl Mahallesi’nde de dere temizlik çalışmalarını başlattı. Mahallede toplamda 900 metrelik alanda başlatılan temizlik çalışmasında, vatandaşların yaklaşan kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçiliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma tamamlandığında, yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırılarak suyun sağlıklı bir şekilde akışı sağlanacak.

Dargıl Mahalle Muhtarı Ferhan Gürer, “Mahallemizde bulunan dereden taşan su çevreye zarar veriyordu. Aynı zamanda derenin içinde biriken pisliklerden dolayı görüntü kirliliği de olmuştu. Sağolsun MASKİ ekipleri bir telefonumuzla anında geldiler ve dere temizlik çalışmalarımız başladı. Artık yağmurlu havalarda deremiz taşmayacak. MASKİ’nin çalışmalarından çok memnunuz. Vatandaşımız bu zamana kadar görmediği hizmetleri MASKİ sayesinde görüyor. Sıkıntılarımıza anında cevap veriyorlar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.