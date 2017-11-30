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30 Kasım 2017 13:02

Değerler eğitimi devam ediyor

Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri değerler eğitimi kapsamında okul içi ve dışında milli ve manevi değerleri ön plana çıkaran çalışmalarına devam ediyor.

Değerler eğitimi devam ediyor

30 Kasım 2017 13:02

Çalışmalar kapsamında okulun çok amaçlı salonunda bayrak ve cami figürlü resim çalışmasına öğrenciler de katıldı.


Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Aksoy ve Okul Rehber Öğretmeni Şükran Şimşek yönetiminde organize edilen değerler eğitimi faaliyetleri, okul müdürü Abdullah Akkaya’nın tam destek vermesiyle hayata geçiriliyor. Daha önce okul içi ve dışına yapılan resimlere son olarak okulun çok amaçlı konferans salonuna çizilen bayrak ve cami temalı resim eklendi. Toplumun yapı taşlarından olan ve toplumu bir arada tutan iki önemli manevi figürünün çizimine öğrenciler de katıldı.


Bazen görmek ve görüleni algılamanın insanda manevi duyguların kabarmasına ve bu ülkeye göz koyanların her daim olacağını, buradan hareketle vatanını, milletini, bayrağını, ezanını seven bireylerin daima tetikte olacağını vurgulayan okul müdürü Abdullah Akkaya, "Projede emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Aksoy, Okul Rehber Öğretmeni Şükran Şimşek’e ve okulumuz öğrencilerine çok teşekkür ederim" dedi.




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