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10 Ocak 2017 16:46

’Değişimin Habercisi Salihli’ 2. yaşını doldurdu

’Değişimin Habercisi Salihli’ 2. yaşını doldurdu

10 Ocak 2017 16:46

Salihli Belediyesi tarafından 2015 yılı Ocak ayında yayımlanmaya başlayan “Değişimin Habercisi Salihli Gazetesi” yayın hayatında ikinci yılını doldurdu.
Değişimin Habercisi Salihli Gazetesi’nin 2. kuruluş yılını ve tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Yalım Şenkaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan ve müdürlük personeli ile birlikte pasta kesti.
Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu yönetiminde Salihli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gazetenin aylık olarak hazırlandığını belirten Başkan Zeki Kayda, her ay düzenli olarak çıkarılan gazete sayesinde ilçe merkezi ile mahallelerde gerçekleştirilen belediye hizmetleri ve projeler konusunda vatandaşların bilgilendirildiğini söyledi.
Her ay 10 bin adet olarak basılan gazetenin esnaflara ve mahallelere dağıtıldığını ifade eden Başkan Zeki Kayda, “Salihli Belediyesi olarak yaptığımız hizmetleri gazetemiz sayesinde halkımızla paylaşıyoruz. Yerel basınımızı da yaptıklarımız hakkında bilgilendiriyoruz. 2015 yılının Ocak ayında ilk sayımızı çıkardığımız ’Değişimin Habercisi Salihli’ gazetemiz 2. yaşını doldurdu. Gazetemizin ikinci kuruluş yılını kutlar, başta ilgili Başkan Yardımcım Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüm Ali Taylan ile emeği geçen basın birimi personelime teşekkür ederim” dedi.



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