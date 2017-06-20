Demene amaçlı başladı, şimdi çiftliği var

Manisa’nın Kula ilçesinde 22 yaşındaki girişimci Aytuğ Filik, yaklaşık 1 yıl önce 10 bin solucanla solucan gübresi üretimine başladı. Organik tarımda büyük bir katkı sağladığını öğrenen Filik, daha sonra işletmesini büyüterek 300 bin solucanla gübre üretimine devam ediyor. Solucan gübresi üretimine başlamadan önce AR-GE çalışmaları yaptığını söyleyen Filik, “Bir yıl önce organik solucan gübresi sektörüne girdim deneme amaçlı 10 bin solucan aldım. Bu konuda AR-GE çalışmaları yaptım. Solucan gübresinin ürünlerimde verimi ve kaliteyi artırdığını gördüm. Solucan çok hızlı üreyen bir hayvan olduğu için yavaş yavaş çoğaltarak evimin bodrum katında 100 bin solucana ulaştım. Kısa sürede solucanların sayısının artması ile beraber 200 metrekare bir iş yerinde solucan gübresi üretimine devam ettim” dedi.

Solucan gübresi üretimi için araştırmalarında aksatmayan genç girişimci Aytuğ Filik, solucan gübresinin organik tarım için vazgeçilmez bir katkı olduğunu da ifade etti. Kimyasal gübrelerin tarım arazilerine kalıcı ve büyük zararlar verdiğini söyleyen Filik, “Solucan gübresi hakkındaki araştırmalarım sonucunda organik tarımda çok büyük bir katkısı olduğunu fark ettim. Solucan gübresi ekili bütün arazilerde kullanılabiliyor. Tarımsal üretimde solucan gübresi sayesinde kaliteli ve sağlıklı ürün elde edilerek zengin bir ekonomiye sahip olma imkanı da var. Ülkemizde kimyasal gübreler kullanarak tarımsal topraklara büyük ve kalıcı zararlar var. Solucan ile araştırmalarımı geliştirerek bu zararı kimyasal gübrenin kalıcı zehirlenmelerini temizlemekte benim de katkım olacağını düşünüyorum” dedi.

Kendi markasını oluşturacak

Hızla büyüyen bir işletmeye sahip olduğunu belirten Aytuğ Filik kendi markasını oluşturmak için kollarını sıvadı. Sektörde söz sahibi olacak bir marka için de girişimde bulunacağını belirten Filik, “Şu an kendi imkanlarımla paketlemiş olduğum gübreleri satışa hazırladım. İlerleyen zamanlarda 1 kilogram, 5 kilogram ve 25 kilogram paketler halinde çiftçilerimize satışa hazır hale getireceğim. İlerleyen zamanlarda daha da büyüyerek kendi markamı oluşturarak yola devam edeceğim. Organik solucan gübresi verimliliği arttırdığı için çok fazla talep var. Bu tesiste ilerleyen zamanlardaki hedefim kendi markam altında solucan gübresi üretimi için solucan yetiştiriciliğinde milyonlara ulaşmak istiyorum. Bu sayede yurt içi ve yurt dışı satış yaparak hem ilçe ekonomisine organik tarıma katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.