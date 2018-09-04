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04 Eylül 2018 15:30

Demet Akalın Üzüm Festivalinde sahne aldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Alaşehir 1.

Demet Akalın Üzüm Festivalinde sahne aldı

04 Eylül 2018 15:30

Uluslar arası Kültür , Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Demet Akalın konser verdi.


Sevilen şarkını Demet Akalın Alaşehir 1. Uluslar arası Kültür , Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında konser verdi. Alaşehir Demokrasi Meydanında düzenlenen konserde Akalın, kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte coşkuyu artırdı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Demet Akalın, Alaşehirlilere keyifli bir akşam yaşattı. Konserin sonunda Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Demet Akalın’a Alaşehir üzümü, plaket ve çiçek hediye etti.




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