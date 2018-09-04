Demet Akalın Üzüm Festivalinde sahne aldı

Uluslar arası Kültür , Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Demet Akalın konser verdi.

Sevilen şarkını Demet Akalın Alaşehir 1. Uluslar arası Kültür , Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında konser verdi. Alaşehir Demokrasi Meydanında düzenlenen konserde Akalın, kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte coşkuyu artırdı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Demet Akalın, Alaşehirlilere keyifli bir akşam yaşattı. Konserin sonunda Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Demet Akalın’a Alaşehir üzümü, plaket ve çiçek hediye etti.