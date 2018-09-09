Demirci de çöp sorunundan kurtuluyor

Atıkların transfer edileceği istasyonlar bir bir inşa edilirken, Demirci’de de katı atık transfer istasyonu yapımına başlandı.

Uzunburun Katı Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne gelecek olan katı atıkların transfer istasyonları için çalışmalar devam ederken, Demirci ilçesinde de katı atık transfer istasyonunun yapımına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kazım Aysan, dev projenin hayata geçmesinin ardından Manisa ve ilçelerinin çöp sorunundan kurtulduğunu belirterek, Manisa’nın Cengiz Ergün ismine minnettar olduğunu söyledi. Katı atık transfer istasyonunun tamamlanmasıyla birlikte Demirci’nin de bu sorundan kurtulacağını ifade eden Aysan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve emeği geçenlere Demirci halkı adına teşekkür etti.