Demirci Sayık Göletinin 3’te 1’i tamamlandı

Bölge Müdürlüğü’nce EGEGEP projesi kapsamında yapımı devam eden ‘Demirci Sayık Göleti ve Sulaması’ inşaatında yüzde 33 gerçekleşme oranına ulaşıldığı açıklandı.

Bölge Müdürü Kadir Uğur, yaptığı açıklama ile Manisa’nın Demirci ilçesi Sayık Mahallesinde yapımı devam eden ‘Demirci Sayık Göleti ve Sulaması’ inşaatı hakkında bilgi verdi. Projenin 3’te 1’inin tamamlandığını belirten Uğur, “Manisa Demircili çiftçilerin bir hayali daha sonunda gerçek oluyor. EGEGEP projesi kapsamındaki Demirci Sayık Göleti ve Sulaması inşaatında yüzde 33 gerçekleşme oranına ulaşıldı. Orman izinleri ve kamulaştırma çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı çalışmalar kapsamında gövde ulaşım yolu tamamlandı. Gövde kazılarına başlandı. Sayık Mahallesinin güneydoğusundaki Çınarcık Deresi üzerine kurulacak gölet 960 dekar tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak. Kil ön yüzü mebran kaya dolgu tipinde inşa edilecek gövdenin talvegden yüksekliği 31,4 metre olacak. Gövde için toplam 197 bin 898 metreküp dolgu yapılacak. 2019 yılı sonunda tamamlanacak Sayık Göleti bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Proje bitirildiğinde Demircili çiftçilere yılda ortalama 1 milyon 163 bin ek gelir sağlaması bekleniyor” ifadelerini kullandı.