Demirci'de 1 evde göçük: 1 ölü

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çamköy Mahallesinde Fadime Özdemir'in (40) yaşadığı iki katlı ahşap kerpiç ev henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yıkıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri ile Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 2 saat süren yoğun bir çalışma sonucunda göçük altında kalan Özdemir'in cansız bedenine ulaştı. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cenazesi, Demirci Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili Demirci İlçe Jandarma Komutanlığınca araştırma ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.