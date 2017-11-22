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22 Kasım 2017 13:29

Demirci’de 154 Mahalle Projesi’ne başlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesinde Demirci ilçesindeki çalışmalarına da başladı.

Demirci’de 154 Mahalle Projesi’ne başlandı

22 Kasım 2017 13:29


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı dönüşümüne devam ediyor. Bu kapsamda, yürütülen 154 Mahalle Projesi’nde sıra Demirci ilçesine geldi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje ile ilçede Ayvaalan Mahallesi’nde 6 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilenmeye başlandı. Proje kapsamında ilçede 4 bin 300 metre içme suyu hattı da inşa edilecek. Mahallede ayrıca, 100 ve 500 kişilik fosseptik de yapılarak atıksuların mahalleye zarar vermesinin önüne geçilecek. MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci’de 154 Mahalle Projesi kapsamında ilçedeki 12 mahallenin içme suyu ve kanalizasyon hattını yenileyecek. İlk etap ihalesi kapsamında; Ahmetler, Ayvaalan, Azizbey, Minnetler ve Çağıllar’da 31 kilometre altyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek. İkinci etapta ise Kılavuzlar, Tekeler, Sayık, Sağnıç, Yeşiloba, Ulacık ve Çanakçı mahallelerinde de sağlıklı altyapı için çalışma yürütülecek. Çalışmalardan dolayı mennuniyet duyan Ayvaalan Mahalle Muhtarı Yusuf Çakırçoban, “Çalışmalar çok güzel. Kanalizasyon hattımız 30-40 yıl önce döşenmişti ve varla yok arasındaydı. İçme suyu hattımız da yenilenecek. En az 50 yıl altyapı sıkıntısı çekmeyeceğiz. En güzeli de çalışmaların bitmesiyle birlikte üstyapımızın da yenilenecek olması” dedi.




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