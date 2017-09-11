Demirci’de 25 kilometrelik yol asfalta kavuşuyor

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, vatandaşların daha güvenli ve daha konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla ilçede hummalı bir şekilde asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ağır kış şartlarından dolayı bozulmalar olan yollarda asfaltlama çalışmaları gerçekleştirerek ulaşımda konforu arttırıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar, Çataloluk ve Gülpınar güzergahında ikinci kat sathi asfalt çalışmasına başlandı. Hummalı bir şekilde yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli ve Çataoluk Mahalle Muhtarı Ali Göktepe de yerinde inceledi.

“Girilmedik yol bırakmayacağız”

Yaklaşık bir aydır ilçede yoğun bir şekilde yol bakım çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Gerek ihalelerden kaynaklı, gerekse de bölgede ocak olmamasından dolayı kaynaklanan sıkıntılardan Demirci’de yol bakım çalışmalarına çok cevap veremedik. Bu sene itibariyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize buradaki yol bakım çalışmaları için özel talimatları oldu. Yaklaşık bir aydır Demirci’de gerek temel çalışmaları, gerekse de sathi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şuan itibariyle Demirci’de yaklaşık 54 kilometrelik ikinci kat sathi kaplama çalışmasını tamamladık. Yıllardır yolların bakımsızlığından dolayı stabilizelerinin de iyileştirilmesi gerekiyor. Şuan itibariyle de 24 kilometrelik bir yolun temel malzemesinin çekimi tamamlandı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Demirci’de girilmedik, el atılmadık yol bırakmayacağız. Mevsim şartları el verdiği takdirde Demirci’de asfalt çalışmasına bu sezon devam edeceğiz. Şuana kadar yapılan çalışmalar yaklaşık 50 mahallenin yol sorununu çözdü. İnşallah önümüzdeki sene ilçemizde kalan yollarda bakım çalışması gerçekleştireceğiz” dedi.

“Önceliği grup yollarına tanıdık”

Demirci’de mevsimden dolayı asfalt sezonun kısıtlı olduğunu belirten Demirci Koordinasyon Müdürü Kazım Aysan, “Bu nedenle yol bakım çalışmalarında daha çok vatandaşımızın kullanabileceği grup yollarına öncelik tanıdık. Asfalt ekipleri bir yandan temel malzemesi hazırlıyor, bir yandan da döküm yapıyor. İlçede ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu nedenle ilçemizde gerçekleşen asfalt çalışması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yaklaşık 15 mahallenin kullandığı bu yolda yapılan asfalt çalışmasının önemini mahalle muhtarları anlattı. Mevcut yolun aynı zamanda Demirci-Salihli bağlantı yolu olduğunu belirten Çataloluk Mahalle Muhtarı Ali Göktepe, gerçekleştirilen yol bakım çalışmaları nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli de ilçedeki en büyük sorunlardan birinin yolların bakımsızlığı olduğuna dikkat çekerek, bu sorunun çözümü için Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.