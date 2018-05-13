Demirci’de genç çiftçilere büyükbaş hayvan desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi projesi kapsamında 2017 yılında İlçe Tarım Müdürlüğüne yapılan başvurularda 14 genç çifti hibeden yararlanmaya hak kazandı. Demirci Belediyesi hayvan pazarında düzenlenen törenle 14 Genç çiftçiye hibe destek programı çerçevesinde 84 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı. 84 adet büyükbaş hayvandan kişi başı çiftçiye 6’şar adet hayvan verildi. İlçeye bağlı Bardakçı, Ulacık, Çanakçı, Mahmutlar, Kışlak, Mezitler, Boyacık, Tekeler ve Yeşiloba Mahallelerinde ikamet eden, 14 üreticiye toplam 84 büyükbaş hayvan hibe olarak dağıtıldı. Verilen desteklerle ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İslam Köse, "2017 yılı destek programı çerçevesinde 14 genç çiftçimize hibe büyükbaş hayvanlarını teslim ettik. 12-18 aylık damızlık simental, limuzin, şarole, angus, Belçika mavisi ve montofon ırklarından olan hayvanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilerek gönderilmiştir. Proje kapsamında üreticiler 2 yıl boyunca hayvanlarını zorunlu sebepler dışında elinden çıkaramayacaktır" dedi.

Törene Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar katıldı.