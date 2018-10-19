Demirci'de ihtiyaç sahibi 910 öğrenciye kışlık mont

Demirci Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kelem ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşan oda yöneticileri eğitim yardımlarını ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kelem, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından her yıl gönderilen eğitim yardımı kapsamında odamıza gönderilen 40 bin liralık nakit yardımla 910 öğrencimize kışlık mont alıp Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aldığımız liste doğrultusunda okullarımıza teslim ettik.” dedi.