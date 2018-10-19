Demirci'de Muhtarlar Günü kutlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Belediye Başkanı Selami Selçuk, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda muhtar katıldı. Tören, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Başkan Emekli, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra protokol üyeleri tarafından Demirci Muhtarlar Derneğine ziyaretler yapıldı.