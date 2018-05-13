Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 10:17

Demirci’de öğrencilere trafik eğitimi

Manisa’nın Demirci ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı’nca İlköğretim Okulu öğrencileri hem bilgilendirildi hem de mahallede ikamet eden traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı.

Demirci’de öğrencilere trafik eğitimi

13 Mayıs 2018 10:17


Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Düzenlenen programda İcikler İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik trafik kuralları anlatılarak eğitici broşürler ile afişler dağıtıldı. Ayrıca program esnasında İl Jandarma Komutanlığı adına Trafik Haftasına yönelik mesaj içeren pankartlar asılıp tüm katılımcılara şapka hediye edildi. İlçe Ziraat Odası Başkanlığınca da 20 adet reflektör okul bahçesinde hazır bulunan traktör römorklarına takılıp çiftçilere dağıtılması sağlandı.


Demirci ilçesine bağlı İcikler İlköğretim Okulunda düzenlenen programa ilçe Kaymakamı Mutlu Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Okan Doğan, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İslam Köse, Ziraat Oda Başkanı Mehmet Karakaya, Jandarma ve Polis Trafik ekipleri, öğretmen ve okul personelleri ile öğrenciler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç