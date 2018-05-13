Demirci’de öğrencilere trafik eğitimi

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Düzenlenen programda İcikler İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik trafik kuralları anlatılarak eğitici broşürler ile afişler dağıtıldı. Ayrıca program esnasında İl Jandarma Komutanlığı adına Trafik Haftasına yönelik mesaj içeren pankartlar asılıp tüm katılımcılara şapka hediye edildi. İlçe Ziraat Odası Başkanlığınca da 20 adet reflektör okul bahçesinde hazır bulunan traktör römorklarına takılıp çiftçilere dağıtılması sağlandı.

Demirci ilçesine bağlı İcikler İlköğretim Okulunda düzenlenen programa ilçe Kaymakamı Mutlu Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Okan Doğan, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İslam Köse, Ziraat Oda Başkanı Mehmet Karakaya, Jandarma ve Polis Trafik ekipleri, öğretmen ve okul personelleri ile öğrenciler katıldı.