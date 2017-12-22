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22 Aralık 2017 14:07

Demirci’de tarihi camide hassas çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Demirci ilçesinde bulunan ve 700 yıllık geçmişi bulunan tarihi Küpeler Camii’ndeki restorasyon çalışmaları, hassasiyetle sürdürülüyor.

Demirci’de tarihi camide hassas çalışma

22 Aralık 2017 14:07


Demirci ilçesinde bulunan ve 700 yıllık geçmişi olduğu belirtilen tarihi Küpeler Camii’nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürülüyor. Devam eden çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan da yakından takip ediyor. Çalışmaları inceleyen ve ilgili ekiplerden bilgi alan Aysan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan restorasyon çalışmasının ilçe turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması ve atıl durumda kalan yapıların restorasyonu noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de “Geçmişini bilmeyen nesiller yetişmemesi için bu yapıların korunması ve yeniden kazandırılması için bu çalışmaları yapıyoruz. Demirci Küpeler Camii restorasyonu da bu çalışmalarımızın bir halkası. Yaklaşık 700 yıllık geçmişi olan bu önemli ibadethaneyi dokusunu bozmadan restore edip, ilçemize kazandıracağız. Tarihi yapılara yönelik bu çalışmalarımızla ilimiz genelindeki yapılar adeta yeniden doğuyor” diye konuştu.




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