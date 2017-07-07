Demirci’de yaban hayatı foto kapanlarla izleniyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Ocak ayında Demirci ilçesinin dağlık kesimlerine yerleştirdiği foto kapanlardan görüntüler gelmeye başladı. Yaklaşık 7 aydır kurulu olan foto kapanların objektifine bugüne kadar yaban tavşanı, ayı, tilki, kurt, ceylan görüntülerinin yanı sıra yaban kedileri gibi hayvanlar da takıldı. Yaban hayvanı çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından envanter ve izleme çalışmalarında foto kapanların öneminin büyük olduğu belirtilirken, ülkemiz tabiatındaki çeşitli yerlere yerleştirilen foto kapanlarla yaban hayatı hakkında pek çok bilgiye ulaşabiliyor. Foto kapanlar kaçak avcılık ve karayollarında yer alan önemli geçiş noktalarının yaban hayvanlarınca kullanılma sıklığının tespiti gibi hususlarda pek çok bilginin edinilmesinde kullanılıyor. Öte yandan ilçede yaban hayatını koruma adına kış aylarında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Avcılar Kulübüyle birlikte belirli noktalarda hayvanların aç kalmamaları için gıda maddeleri konulmuştu.