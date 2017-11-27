Demircili üreticilere 30 bin fidan

Ceviz ve badem fidanlarının ardından bugün de zeytin fidanlarını alan Demircili üreticilere toplamda 30 bin adet fidan dağıtılmış oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, üreticilere ürünlerinin bereketli olmasını temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Demircili üreticilere zeytin fidanı dağıttı. Zeytin fidanı dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli ve çok sayıda üretici katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen desteklerle zeytin, badem ve ceviz fidanı olmak üzere Demircili üreticilere toplamda 30 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini belirten Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin fidan desteğinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten üreticiler de, birkaç yıl sonra ürün almaya başladıklarında faydanın ortaya çıkacağını ifade ettiler. Üreticilere ürünlerinin bereketli olmasını dileyen Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Demirci’nin her alanda kalkınması için çalıştıklarını söyledi.