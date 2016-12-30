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30 Aralık 2016 15:30

Demirci’nin 5 mahallesinde altyapı sorunları giderildi

Demirci’nin 5 mahallesinde altyapı sorunları giderildi

30 Aralık 2016 15:30

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı 5 mahallede ek kanalizasyon hattı döşeme çalışması yaparak, mahallelerin yaşadığı altyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirdi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde vatandaşların sağlıklı ve sorunsuz bir altyapı kullanmaları için, problemleri bir bir ortadan kaldırıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesine bağlı Tekeler, Çardaklı, Serçeler, Sağnıç ve Kuzeyir mahallelerinde kanalizasyon hattı bulunmayan bölümlere ek hat döşeme çalışması yaparak, arızaya sebebiyet veren kısımlarda ise yenileme işlemi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında mahallelerin kanalizasyon sorunlarına kökten çözümler getirilerek, yapılan yeni ve kullanışlı hatlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

“MASKİ çalışmayı hiç aksatmadan tamamladı”
MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarından mahalleli olarak memnun olduklarını belirten Çardaklı Mahalle Muhtarı Dursun Tosun, “MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun. Çalışmalarımızı hiç aksatmadan tamamladılar. Ekipler mahallemizde kanalizasyon hattımızın olmadığı bölgelere de hattı ulaştırdılar. Daha önce içme suyu depolarımızın çevre temizliği yapıldı. Yakın zamanda depomuzun içi de temizlenecek inşallah. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“Cengiz Başkanımıza teşekkür boynumuzun borcu”
Yaz aylarında kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızaların yapılan çalışma ile giderildiğini belirten Serçeler Mahalle Muhtarı Karip Akkaya, “Yaz aylarında yaşanan arızalardan dolayı bahçelerimiz zarar görüyordu. Bu durumu Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörlüğü’ne bildirdik. Çalışmalardan dolayı mahalleli olarak çok memnun olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür boynumuzun borcu. Başkanımızın çalışma arkadaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



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