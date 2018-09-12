Demirci'nin içme suyu depolarına 4 milyon TL'ik yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yer alan tüm içme suyu depolarının yenilenmesi noktasında başlattığı tadilat çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Demirci ilçesinde 76 adet içme suyu deposu ile 26 adet de terfi binasında bakım onarım işi ile ilgili olarak yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. 4 milyon 100 bin TL değerinde bir yatırım bedeli ile hayata geçirilecek olan tadilat işleri kısa süre içerisinde başlayacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçede bir önceki ihale kapsamında başladığı 33 içme suyu deposu ile 17 terfi binasındaki çalışmalarını noktalayarak vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temin etmişti. İçme suyu depolarında manevra odalarından dış cephelere, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alan yenilenecek. Ayrıca, himaye çiti ile çevrilecek olan depolara dışardan müdahale edilmesinin önüne geçilecek. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar daha sağlıklı ve güvenli sistemler üzerinden içme suyu tüketecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde bakım onarımı yapılmamış içme suyu deposu bırakmamak için uzak yakın, gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “Hemşerilerimizin daha sağlıklı içme suyu depolarından su tüketmesi için kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demirci ilçemizde 76 içme suyu deposu ile 26 terfi binasında bakım onarım çalışmalarımız kısa süre içerisinde başlayacak. Hemşerilerimize daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda gelecek nesillere daha sağlıklı bir Manisa bırakma gayreti içerisindeyiz. Adım adım da bu hedefimize yaklaşıyoruz” dedi.