Demirci’nin saat kulesinin aydınlatması yenilendi

Manisa Belediyesi döneminde, dönemin Demirci Belediye Başkanı İhsan Temel ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından imzalanan protokolle Demirci ilçesine kazandırılan saat kulesinin aydınlatmaları yenilendi. İlçe meydanına ayrı bir hava katan saat kulesinin zaman içinde eskiyen ve yıpranan aydınlatmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yeni ve tasarruflu aydınlatmalarla değiştirildi. Yenilenen aydınlatmasıyla yeniden ışıl ışıl bir görünüm kazanan saat kulesi, Demircili vatandaşlar tarafından da tam not aldı.