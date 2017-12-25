Demirci’nin sağlığı yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Demirci ilçesini ziyaret ederek hizmet birimlerini inceledi. Akbaş’a, Demirci Koordinasyon Şube Müdürü Kazım Aysan da eşlik etti. Modern ve steril bir şekilde hizmet veren mezbahada incelemelerde bulunan Akbaş, mezbahanın mevcut durumu ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Akbaş, daha sonra ise haşere ile mücadele ekipleri ile bir araya geldi. Geride kalan uçkun dönemi 2018 yılı Şubat ayıyla birlikte başlayacak olan larvasit mücadelesinin ön programı hakkında görüş alışverişinde bulundu. Akbaş Demirci’de son olarak ilçede haşere ile mücadele de kullanılması planlanan hizmet binasında inceleme gerçekleştirdi.