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25 Şubat 2018 16:49

Demirci’ye 1 milyonluk yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesinde 1 milyon TL yatırımla 43 içme suyu deposu, 21 terfi, 6 biriktirme binası ile 1 adet içme suyu arıtma tesisinde tadilat çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temin etti.

Demirci’ye 1 milyonluk yatırım

25 Şubat 2018 16:49


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara ulaşan suyun daha sağlıklı olması için il genelinde yoğun mesai harcıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Demirci ilçesindeki 43 içme suyu deposu, 21 terfi ve 6 biriktirme binası ile 1 içme suyu arıtma tesisinde yürütülen bakım onarım çalışmaları tamamlandı. 1 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen hizmet, mahalle muhtarlarının da takdirini topladı. Depolarda; yalıtım, fayans döşeme, vana ve boru değişimi gibi çalışmalar yapılarak hanelere ulaşan su daha sağlıklı hale getirildi.


Sağnıç Mahalle Muhtarı Refik Dönmez, “Allah bin kere razı olsun. Eskiden depolarımız çok kötü durumdaydı. Şimdi iki depomuz da tertemiz duruma geldi. Fayans, boya badana, panel çit, ışıklandırma sistemi yapıldı. Otomatik klorlama cihazının da montajı gerçekleştirildi. Cengiz Başkan olmasaydı, bu hizmetler mahallelerimize gelmezdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. MASKİ’de herkes işinde gücünde” dedi.


Kuzuköy Mahalle Muhtarı Metin Yılmaz ise, “Yapılan çalışmalardan memnunuz. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’dan bin kere razı olsun. Bakım onarım çalışmaları yapılmadan önce depolarımızın hali çok vahimdi. Şimdi 10 numara oldu” ifadelerini kullandı.


Marmaracık Mahalle Muhtarı Hayati Dönmez, “Depomuza fayans döşendi. Boyası, yalıtımı yapıldı. Etrafına panel çit çekildi. Depomuzdaki tüm eksiklikler giderildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den memnunuz” derken İmrenler Mahalle Muhtarı Saadettin Akgül de şunları söyledi: “MASKİ’nin mahallemize yaptığı hizmetler çok güzel. Depomuz da yenilendi. Mahallemize altyapı yatırımı da yapılmıştı. Teşekkür ediyoruz.”




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