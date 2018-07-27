Demiryolu kenarında kenevir yetiştirmişler

Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mersindere Mahallesi’nde halk arasında demiryolu altı olarak bilinen mevkideki sazlık alan içerisinde Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 83 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında kenevirlerin sazlık alana kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlattı.