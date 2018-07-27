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27 Temmuz 2018 14:30

Demiryolu kenarında kenevir yetiştirmişler

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, demiryolu kenarındaki sazlık alan içerisinde ekili vaziyette 83 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirdi.

Demiryolu kenarında kenevir yetiştirmişler

27 Temmuz 2018 14:30


Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mersindere Mahallesi’nde halk arasında demiryolu altı olarak bilinen mevkideki sazlık alan içerisinde Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 83 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında kenevirlerin sazlık alana kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlattı.




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