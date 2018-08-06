Deniz keyfi engel tanımadı

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik projeleriyle de takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylere desteği devam ediyor. Saruhanlı Bedensel Engelliler Derneği’nin Dikili’ye düzenlediği geziye ulaşım desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin gün boyu keyifli zaman geçirmesine vesile oldu. Engelli bireylerin toplumsal hayata etkin katılımı amacıyla bu tür organizasyonları desteklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ”Bizim için sıradan olan birçok şeyden maalesef engelli vatandaşlarımız mahrum kalabiliyor. Biz de engeli bireylerimizin bu keyfi yaşamaları amacıyla düzenlenen bu geziye ulaşım desteğinde bulunduk. Gün boyu aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiren engelli bireylerimizin yüzlerindeki mutluluğu görmek bizlere yetti” dedi.

Düzenlenen geziye katılım gösteren engelli vatandaşlar da Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne sağladığı ulaşım desteği için teşekkür etti.