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07 Eylül 2018 12:47

Denizi olmayan Manisa’dan Uzak Doğu’ya balık ihracatı

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan Marmara Gölü’nde tutulan balıklar başta Çin ve Japonya olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor.

Denizi olmayan Manisa’dan Uzak Doğu’ya balık ihracatı

07 Eylül 2018 12:47


Manisa’nın Gölmarmara ilçesi sınırlarında bulunan Marmara Gölü’nde balık avlanma sezonunun açılması ile balıkçılar ’vira bismillah’ dedi. 160 üyesi bulunan Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi de üyeleriyle başladıkları balık ticaretinde önemli bir yol kat etti. Marmara Gölü’nde tutulan balıklar başta Çin ve Japonya olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edilmeye başlandı.


Sezonun açıldığını ve balıkçıların satışa başladığını belirten Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifinin Müdürü Süleyman Bilir, "Üyeler önce tarıma önem veriyor. İkinci planda da balıkçılıktan geçimini sağlamaya çalışıyor. Şu an tarım yoğun olduğundan balıkçılarımızın yüzde 50’si tarımda yüzde 50’si balıkçılık yapıyor. Gölde sazan, yayın, levrek tutuyoruz. Şu an tuttuğumuz levrek Türkiye’de fazla tüketilmediğinden taşeron şirketlerle Çin’e Japonya’ya konserve olarak gönderiliyor" dedi.




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