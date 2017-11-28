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28 Kasım 2017 10:16

Depoyu kumarhaneye çevirmişler

Manisa’da bir depoda kumar oynatıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri yaptığı baskında çok sayıda kumar malzemesine el koyarken, kumar oynayan 21 kişiye de idari para cezası uyguladı.

Depoyu kumarhaneye çevirmişler

28 Kasım 2017 10:16

Kumar oynatılan depo hakkında adli işlem başlatılırken, arama sırasında farklı suçlardan aranan bir şahıs da gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında gelen bir ihbarı değerlendiren Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yeniköy Mahallesi’nde V.A. isimli bir şahıs tarafından depo olarak kullanılan yerde kumar oynatıldığını tespit etti. Kumarhaneye çevrilen depoda yapılan aramada jandarma ekipleri masalar üzerinde 143 adet tombala kartı, 180 adet şans topu, 1 adet şans topu küresi, 1 adet TV, 3 bin 306 adet tombala pulu, 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet kamera cihazına el koydu. Kumar oynayan 21 kişiye toplam 4 bin 767 TL idari para cezası uygulandığı ve kumar oynatılan depo hakkında adli işlem başlatıldığı açıklanırken, arama esnasında değişik suçlardan aranan S.M. isimli şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.




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