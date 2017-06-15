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15 Haziran 2017 17:56

Depreme programda yakalandılar

Merkez üssü Ege Denizi olan ve İzmir, Manisa, İstanbul, Çanakkale ve Bursa’da da hissedilen 6.

Depreme programda yakalandılar

15 Haziran 2017 17:56

2 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonunda Kent Vizyonu program sunucusu Özgür Hancıoğlu ve konuğu Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu depremi kameralar karşısında yaşadı.


6.2’lik deprem sırasında yayında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonunda Kent Vizyonu programı çekimleri sırasında sunucu Özgür Hancıoğlu ile konuğu Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin şiddeti Manisa’da, Büyükşehir Belediyesi Televizyonunda kameralara yansıdı. Program esnasında deprem olduğunu fark eden Türkan Taş Köroğlu kısa süreli bir panik yaşarken, sunucu Hancıoğlu soğukkanlılığını koruyarak hem yaşanan an hakkında kısa bilgi verdi hem de konuğun ve çekim ekibinin panik yapmamasını sağladı. Konuk Başkan Köroğlu da soğukkanlılığını koruyarak deprem anının geçmesini bekledi. Sarsıtının devam etmesi üzerine programa ara verildi.


Öte yandan Ege Denizinde meydana gelen 6.2’lik depremin etkisiyle Manisa ve çevre illerdeki vatandaşlar sokaklara döküldü. Korkutan depremin ardından onlarca artçı deprem de meydana gelmişti. Son aylarda onlarca depremle sarsılan Manisa 27 Mayıs tarihinde de merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.




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